إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

تحرير:محمد مصباح ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٢ م

الإيطالية

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".

وارتفع عدد المتعافين بالمستشفي اليوم الإثنين إلى 51 حالة خرجو جميعهم من المستشفي بينهم سيدة أصيبت بقرية كسفريت بمركز ومدينة فايد ومجند بإدارة مرور الإسماعيلية بينما ما زال داخل المستشفى أحد افراد قرية أبو ربيع التي تم عزلها طبيا وزوجته وتحت مرحلة العلاج.