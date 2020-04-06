realme تفوز بجائزة مرموقة وريلمي 6i يحقق مبيعات قوية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥١ م

هاتف ريلمي xt

مرة أخرى تستحوذ شركة realme على السوق المصري، حيث حقق هاتف realme 6i نجاحًا كبيرا من خلال الحجوزات المسبقة على موقع سوق.كوم، وكانت realme قدت أطلقت الجهاز الجديد والمُلقب بـ The Gaming Monster، والذي يحمل مميزات رائدة، وشارك الجمهور بردودهم الإيجابية فذكروا أن "realme 6i هو أروع جهاز بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل في شريحة الأسعار تلك، ولم تُفاجيء realme السوق المصري فحسب، بل فاجأت العالم بأسره بمفاجأة أخرى من خلال الفوز بجائزة Red Dot Design 2020 ذات الشهرة العالمية لـ realme X2 Pro Master Edition، وهذه هي جائزة Red Dot الأولى لـ realme.

ولاقت تصميمات هواتف شركة realme استحسانًا واسعًا، من قبل الخُبراء والصحافيين والمدونين، وكذلك المُستخدمين، حيث صنعت realme علامة فارقة من خلال تقديمها لمُنتجات وهواتف عالية الأداء ذات تصميم مُبهر. فتركز realme دائمًا على تقديم تصميمات Trendsetting، وعصرية للشباب والذي يلعب التصميم دورًا كبيرًا