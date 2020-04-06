المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

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قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وواصل عضو مجلس إدارة المصري، قائلًا : "لن يتم الموافقة على رحيل أي لاعب إلا بعد فتح باب القيد للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى نستطيع تعويضهم".وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، قد قرر فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه

وواصل عضو مجلس إدارة المصري، قائلًا : "لن يتم الموافقة على رحيل أي لاعب إلا بعد فتح باب القيد للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى نستطيع تعويضهم".



وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، قد قرر فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.



وكانت المحكمة الدولية الرياضية الدولية، قد أصدرت حكمًا بمنع المصري من القيد، لمدة فترتين، على خلفية أزمة الإيفواري شيخ موركورو، الذي انضم إلى النادي البورسعيدي في صيف 2017 دون على نادي هلال الأييض السوداني.