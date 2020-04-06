رياضة

المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م
المصري
المصري
قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
وواصل عضو مجلس إدارة المصري، قائلًا : "لن يتم الموافقة على رحيل أي لاعب إلا بعد فتح باب القيد للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى نستطيع تعويضهم".وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، قد قرر فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه
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هدف المحمدي‎ (4)

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
فان دايك

فان دايك يريد أن يصبح أسطورة في ليفربول

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رغبته في أن يصبح أحد أساطير ناديه، بعدما قضى 3 مواسم حتى الآن، حقق خلالها 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وقال فان دايك في حوار لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى أن يتذكرني الناس كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع". وأضاف: "نحن لا نعاني من نقص في شيء، ولدينا كل الأدوات الضرورية للنجاح، مدرب نعرفه جيدا، قائمة متنوعة من اللاعبين، وأسلوب لعب يضمن الانتصارات، وملعب به جماهير مخلصة".
هانى-ابو-ريدة

هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
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المهندس-محمود-طاهر

محمود طاهر: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجبلاية

كشف المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشحه على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن على الجميع أن يقف خلف مجلس إدارة الأهلي الحالي، بقيادة محمود الخطيب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُذاع على قناة"أون تيام سبورتس"، قائلًا:"منذ سنتين وأنا بعيدًا عن الساحة الرياضية، نظرًا لوجود لجان رياضية تقوم بدورها داخل النادي الأهلي، ولا بد إنها تحصل على حقها، وتكمل ما تفعله خلال فترة تواجدها".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
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