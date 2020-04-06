جريمة

رعب في بولاق الدكرور بعد انفجار ماسورة غاز

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م
آثار انفجار - أرشيفية
آثار انفجار - أرشيفية
بينما تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة انتهاء النهار ودخول الليل، كان سكان شارع (10) بالقرب من ترعة زنين على موعد مع لحظات رعب وذعر سيطرت على الجميع لدى سماع دوي انفجار هز أرجاء الاحرة الشيقة متراصقة العقارات، هرع الجميع لاكتشاف مصدر الصوت لتقع أنظارهم على ركام شرفتي شقة بالطابق الأول مع ارتفاع صوت الصراخ وطلب الاستغاثة، وتبين انفجار ماسورة غاز داخل الوحدة السكنية، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام للعلاج.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع انفجار ووجود مصابين بشارع متفرع من شارع ترعة زنين دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وفرق إنقاذ بري، وفرضت
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شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
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«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
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الكشف على 24 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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بيارة-صرف-صحي

مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين داخل بيارة صرف في الشرقية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 6 آخرون باختناق، بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء أعمال رفع المياه من بئر صرف بقرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ تبين تولي عامل غلق محبس في حجرة صرف بالقرب من محطة رئيسية بالمنطقة، إلا أنه تعثر في الخروج، فحاول زملائه مساعدته مما تسبب في سقوطهم بالبيارة واحدًا تلو الآخر وإصابتهم جميعًا بحالة اختناق، فيما نجح الأهالي فى انتشالهم، وفارق إثنين منهم الحياة على الفور، فيما جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لانقاذ الباقين.
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شهامة وقت الحظر.. الشرطة في خدمة الشعب

الاستجابة الفورية للمواقف الطارئة لا سيما الإنسانية وتقديم المعاونة تعد أحد محاور استراتجية وزارة الداخلية خاصة أثناء تطبيق قرار حظر التجوال، إذ تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، وجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم فى وقت الحظر تستقلها أسرة، وطلبوا مساعدتهم لنقل نجلهم يظهر عليه علامات الإعياء الشديد نتيجة ابتلاعه كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة للطفل.
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«مش عارف أنقذ أمي».. الشرطة تنقل مُسنة وقت الحظر

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرا لحالتها الصحية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد المواطنين خلال فترة حظر التحرك للمواطنين، طلب من خلاله مساعدة والدته (مسنة) لعدم قدرتها على الحركة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

القاتل أبي.. عامل ينهي حياة طفله بوصلة ضرب في شبرا

وصلة ضرب معتادة من أب لطفله الذي لم يتعد الستة أعوام بدعوى تأديبه، انتهت بصغيره جثة هامدة، لم يتحمل جسده الهزيل ركلات الأب المتتالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتلقي الشرطة القبض على "الجاني" الذي برر فعلته "كنت بأدبه بس ما استحملش"، وترحيله بعدها إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
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