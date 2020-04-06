رعب في بولاق الدكرور بعد انفجار ماسورة غاز

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م

آثار انفجار - أرشيفية

بينما تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة انتهاء النهار ودخول الليل، كان سكان شارع (10) بالقرب من ترعة زنين على موعد مع لحظات رعب وذعر سيطرت على الجميع لدى سماع دوي انفجار هز أرجاء الاحرة الشيقة متراصقة العقارات، هرع الجميع لاكتشاف مصدر الصوت لتقع أنظارهم على ركام شرفتي شقة بالطابق الأول مع ارتفاع صوت الصراخ وطلب الاستغاثة، وتبين انفجار ماسورة غاز داخل الوحدة السكنية، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام للعلاج.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع انفجار ووجود مصابين بشارع متفرع من شارع ترعة زنين دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وفرق إنقاذ بري، وفرضت

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع انفجار ووجود مصابين بشارع متفرع من شارع ترعة زنين دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وفرق إنقاذ بري، وفرضت قوات الشرطة من قسم شرطة بولاق الدكرور كردونا أمنيا بمحيط العقار المنكوب.



المعاينة الأولية لرجال الإنقاذ البري كشفت عن انفجار ماسورة غاز في وحدة سكنية بالطابق الأول، وحدوث تسرب تسبب في إصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.



كما تسبب الانفجار في سقوط شرفتين، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة هندسية لفحص العقار محل الواقعة والملاصقة له.







