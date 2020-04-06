بعد إصابته بكورونا.. وفاة ثالث مواطن مصري في نيويورك

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٧ م

كورونا

أعلن نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك، اليوم الإثنين، عن وفاة مواطن مصري بسبب بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه هي حالة الوفاة الثالثة من المصريين بالولايات المتحدة. وأوضح، زنفل، أن حالة الوفاة لمواطن مصري مقيم بأمريكا في بلدة بروكلين بنيويورك ويدعى أنطون سمعان، وتوفى بسبب اصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل فى مجال المقاولات ويقيم في نيويورك منذ مدة طويلة وكان يعيش بمفرده، مشيرا إلى أن لديه أبناء لكنهم يعيشون فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.

وعن سبب الإصابة قال زنفل، إنها جاءت بعد جلوسه على إحدى المقاهى، لافتا إلى أنه كان يرغب بشدة فى الفترة الأخيرة فى زيارة مصر لكن القدر لم يمهله. وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159. وقال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو في