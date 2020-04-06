إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م

حشيش

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

بالعرض على اللواء علاءء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وجه بإعداد مأمورية مكبرة لإحباط تهريب محتويات الششحنة إلى داخل البلاد. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور