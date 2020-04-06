جريمة

إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م
حشيش
حشيش
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
بالعرض على اللواء علاءء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وجه بإعداد مأمورية مكبرة لإحباط تهريب محتويات الششحنة إلى داخل البلاد. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور
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مطار-القاهرة (5)

شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
تشكيل-عصابة

«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
مستشفى-الشرطه (1)

الكشف على 24 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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شركات -مزيفة-نصب

الأمن الوطني يداهم شركة إنتاج فني مخالفة في الطالبية

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مقر شركة إنتاج فني عير مرخصة بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل قناة فضائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبث (أفلام، مسرحيات، برامج حوارية) متخذاً من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفنى مقراً لمزاولة نشاطه غير القانوني.
مخدر-الحشيش

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
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