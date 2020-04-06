رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م

مركز دروس خصوصية - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 190 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية" مراكز للدروس الخاصة". وتواصل

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.



وشملت الجهود ضبط 190 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية" مراكز للدروس الخاصة".



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



