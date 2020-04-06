جريمة

رغم تعليق الدراسة.. غلق 7 مراكز دروس خصوصية

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٥ م
مركز دروس خصوصية - أرشيفية
مركز دروس خصوصية - أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 190 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية" مراكز للدروس الخاصة". وتواصل
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مطار-القاهرة (5)

شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
تشكيل-عصابة

«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
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الكشف على 24 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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حملة-امنية

5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا الحظر خلال 24 ساعة

ألف و816 شخصًا ألقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة لاتهامهم بخرق قرار حظر التجوال الصادر من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ إدراكاً للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.
مراكز-الدروس-سنتر-تعليمى

الشرطة تغلق 12 ألف مركزًا تعليميًا في 10 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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