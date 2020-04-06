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الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.
كان وزير الصحة الأردني قد أكد، أول من أمس، أن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلى فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر. وأضاف الوزير في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا
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فيروس كورونا

المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 1120 حالة. وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تسجيل 92 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الفترة بين الساعة التاسعة مساء أمس الأحد والثامنة صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. وتواصل السلطات المغربية تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمحافظة السلمانية في العراق

سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، حدوث هزة أرضية فى قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وأفاد المراصد - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة. وأهابت المراصد بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.
فيروس- كورونا (6)

فلسطين: عزل منطقة بالكامل بعد رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق منطقة بيتونيا غرب رام الله بشكل كامل، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا هناك، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت غنام أن القرار يمنع الخروج أو الدخول إلى منطقة بيتونيا باستثناء شاحنات المواد الغذائية. وجاء القرار بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا، ما يرفع عدد الحالات المصابة بفيرةس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 234.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
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كورونا

بعد إصابته بكورونا.. وفاة ثالث مواطن مصري في نيويورك

أعلن نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك، اليوم الإثنين، عن وفاة مواطن مصري بسبب بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه هي حالة الوفاة الثالثة من المصريين بالولايات المتحدة. وأوضح، زنفل، أن حالة الوفاة لمواطن مصري مقيم بأمريكا في بلدة بروكلين بنيويورك ويدعى أنطون سمعان، وتوفى بسبب اصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل فى مجال المقاولات ويقيم في نيويورك منذ مدة طويلة وكان يعيش بمفرده، مشيرا إلى أن لديه أبناء لكنهم يعيشون فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.
فيروس كورونا

حقيقة فرض حجر صحي على «معتمدية كرداسة» بالجيزة

نفت محافظة الجيزة، الإثنين، الشائعات التي ترددت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض المحافظة حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها. وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، في بيان صحفي، أن هناك تحركات سريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أية حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية، مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف حول الشائعات.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.
كورونا

كوريا الجنوبية تحذر من إصابات جماعية بكورونا

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سيه كيون، أن بلاده من المحتمل أن تواجه الأزمة التي تتعرض لها الدول الأوروبية بسبب فيروس كورونا. وأوضح كيون، خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أن الحكومة الكورية سوف تستمر في إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه في حال شهدت االبلاد إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن حكومته لا تملك أي خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه اذا خفضت البلاد من الاجراءات الوقائية ستظهر عدوى جماعية.
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