الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م

كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.

كان وزير الصحة الأردني قد أكد، أول من أمس، أن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلى فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر. وأضاف الوزير في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا