نادي القضاة ينفي إصابة أحد وكلاء النيابة بكورونا
تحرير:هالة صقر
٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
كورونا
نفى المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم، ما تم تداوله عن وجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام، مؤكدا أن هذه شائعات مضللة ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف السيد"، ان غرفة العمليات التي شكلها النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولم تتلق أية إخطارات بإصابة أحد من القضاة بفيروس كورونا المستجد.
وطالب مجلس إدارة نادي القضاة، في بيان له اليوم، كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد،
وأكد النادي على ضرورة عدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية، والتثبت من الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك
وأكد النادي على ضرورة عدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية، والتثبت من الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها.