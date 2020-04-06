نادي القضاة ينفي إصابة أحد وكلاء النيابة بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م

كورونا

نفى المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم، ما تم تداوله عن وجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام، مؤكدا أن هذه شائعات مضللة ليس لها أساس من الصحة. وأضاف السيد"، ان غرفة العمليات التي شكلها النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولم تتلق أية إخطارات بإصابة أحد من القضاة بفيروس كورونا المستجد. وطالب مجلس إدارة نادي القضاة، في بيان له اليوم، كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد،

وأكد النادي على ضرورة عدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية، والتثبت من الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره. جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك