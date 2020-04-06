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نادي القضاة ينفي إصابة أحد وكلاء النيابة بكورونا

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
كورونا
كورونا
نفى المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم، ما تم تداوله عن وجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام، مؤكدا أن هذه شائعات مضللة ليس لها أساس من الصحة. وأضاف السيد"، ان غرفة العمليات التي شكلها النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولم تتلق أية إخطارات بإصابة أحد من القضاة بفيروس كورونا المستجد. وطالب مجلس إدارة نادي القضاة، في بيان له اليوم، كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد،
وأكد النادي على ضرورة عدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية، والتثبت من الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره. جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، وذلك
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
طقس (3)

معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.
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حزب المحافظين يقود حملة للتوعية بمواجهة كورونا 6

«المحافظين» يطلق حملة «معا ضد الكورونا» في 11 محافظة

أطلق حزب المحافظين، حملة "معًا ضد الكورونا"، على مستوى 11 محافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
أدوية-البرد

تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا

حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: حالة وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع المصابين إلى 285

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 11 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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