جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا
تحرير:خالد وربي
٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
جامعة القاهرة
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.
وأكدت كل من الدكتورة أمنية خليل رئيس الفريق البحثى، والدكتورة نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجارٍ اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة ومعرفة الأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدى فاعليته طبقًا للمعلومات الطبية المتوفرة حتى الآن
وأكدت كل من الدكتورة أمنية خليل رئيس الفريق البحثى، والدكتورة نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجارٍ اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة ومعرفة الأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدى فاعليته طبقًا للمعلومات الطبية المتوفرة حتى الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة، ولا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول إلا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.
وقال الدكتور أحمد الداروتى الأستاذ بكلية طب قصر العينى، إن العلاج يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعى المقاوم للفيروس، مشيرًا إلى أن تأثير العقارين فى مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة مما يسهم فى تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الإصابة وبخاصة التهابات الرئة والذى من المتوقع أن يسهم فى تحسن الحالة الصحية للمرضى.