جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م

جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وأكدت كل من الدكتورة أمنية خليل رئيس الفريق البحثى، والدكتورة نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجارٍ اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة ومعرفة الأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدى فاعليته طبقًا للمعلومات الطبية المتوفرة حتى الآن