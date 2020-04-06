حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.

وتدور أحداثه في إطار بوليسي رمانسي ويقوم "الرداد" بدور ضابط يتعرض للعديد من المفارقات ويشارك في البطولة، بسمة، ووليد فواز، ومحمد لطفي، هنا شيحة، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيعرض على شاشة النهار. وشارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18مع هيدي كرم، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف،