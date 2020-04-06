حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله".
وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
وتدور أحداثه في إطار بوليسي رمانسي ويقوم "الرداد" بدور ضابط يتعرض للعديد من المفارقات ويشارك في البطولة، بسمة، ووليد فواز، ومحمد لطفي، هنا شيحة، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيعرض على شاشة النهار.
وشارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18مع هيدي كرم، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف،
وتدور أحداثه في إطار بوليسي رمانسي ويقوم "الرداد" بدور ضابط يتعرض للعديد من المفارقات ويشارك في البطولة، بسمة، ووليد فواز، ومحمد لطفي، هنا شيحة، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيعرض على شاشة النهار.
وشارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الزوجة 18مع هيدي كرم، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.
وقبل أيام أعلن "الرداد" عن مبادرة للتبرع بالدم لصالح المركز القومي لنقل الدم تحت عنوان "علشان الدم ما يقلش"وتحدى كلا من أحمد السقا وإيمى سمير غانم عمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد، للظهور في فيديوهات لتشجيع وحث الناس على التبرع.