الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

مشاجرة - أرشيفية

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيلين و3 مصابين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتعزيزات أمنية بموقع المشاجرة، وألقت القبض

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيلين و3 مصابين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتعزيزات أمنية بموقع المشاجرة، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم من الطرفين، وجرى تعيين الخدمات اللازمة لمحلاظة الحالة الأمنية، ومنع تجدد المشاجرة.



ونقل رجال الإسعاف 3 مصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



