«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ التاجر عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، واستلوا منه على المبلغ المالى، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين. ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن

وفوجئ التاجر عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، واستلوا منه على المبلغ المالى، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.



ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، ومبلغ 29 ألفا و600 جنيه مصري.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم يكونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة.



