شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م

ميناء القاهرة الجوي

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.

بالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركى لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن (الأولى 115 طردا - الثانية 31 طردا) لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول البوليصتين أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات من الأقمشة المستخدمة

بالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركى لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن (الأولى 115 طردا - الثانية 31 طردا) لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.



تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول البوليصتين أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 9364 كيلو جراما).



ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".



