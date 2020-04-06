معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين