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معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

تحرير:هالة صقر ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة، وحار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.
فيروس- كورونا (16)

نادي القضاة ينفي إصابة أحد وكلاء النيابة بكورونا

نفى المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اليوم، ما تم تداوله عن وجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام، مؤكدا أن هذه شائعات مضللة ليس لها أساس من الصحة. وأضاف السيد"، ان غرفة العمليات التي شكلها النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولم تتلق أية إخطارات بإصابة أحد من القضاة بفيروس كورونا المستجد. وطالب مجلس إدارة نادي القضاة، في بيان له اليوم، كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد،
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حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا السبت، حارا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، بالقاهرة الكبرى، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي الوجه البحري سيكون الطقس حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة. وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة. وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
طقس

شديد البرودة.. تعرف على طقس أول أيام الربيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت -أول أيام فصل الربيع- الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
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