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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
ويشارك في بطولته أحمد داوود، وانجي المقدم، ومن إخراج هاني خليفة، والمأخوذ عن فورمات إيطالي. يعتبر "لعبة النسيان" هو ثالث بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما إذ قدمت أولى بطولاتها عام 2018 من خلال مسلسل "مليكة" وشاركت رمضان الماضي بمسلسل "زى الشمس" وحقق نجاحا كبيرا.  وفي السينما تنتظر "الشربيني"
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حسن-الرداد

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
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علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.
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طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
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طرح برومو مسلسل «القمر آخر الدنيا» لبشرى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني، ويكثف المخرج تامر حمزة ساعات التصوير بعد أن توقف لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واتخذت شركة الإنتاج كل الاحتياطات الوقائية اللازمة مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير، وارتداء الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس.
مصطفى-خاطر (2)

علي ربيع يطرح بوستر مسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر

نشر علي ربيع بوستر للمسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بجانب مصطفى خاطر على حسابه عبر موقع "انستجرام"، وتصدر بوستر المسلسل اسم "عمر ودياب" ما يعني إلى احتمالية تغير اسم المسلسل بدلا من "وصل أمانة". وعلق "ربيع" على البوستر قائلا: "رمضان 2020 على بركة الله"، وظهر بطلي العمل في البوستر يرتديان ملابس عمال في محطة بنزين. ويشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي.
يسرا

هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
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