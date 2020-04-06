دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.

ويشارك في بطولته أحمد داوود، وانجي المقدم، ومن إخراج هاني خليفة، والمأخوذ عن فورمات إيطالي. يعتبر "لعبة النسيان" هو ثالث بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما إذ قدمت أولى بطولاتها عام 2018 من خلال مسلسل "مليكة" وشاركت رمضان الماضي بمسلسل "زى الشمس" وحقق نجاحا كبيرا. وفي السينما تنتظر "الشربيني"