رياضة

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
وأضاف: "تم تهميش دوري كقائد للفريق وتعرضت لهجوم من اللاعبين، وكانوا يضعوني أمام المدفع لإبعاد الأنظار عن سلبيات الإدارة، التي باعت جميع النجوم ولم يتبق سوى 3 أو 4 لاعبين فقط". وأردف: "الكرة المصرية محتاجة حد يخدمها صح، أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وأمنية حياتي إني أرى طاهر أبو زيد يخوض الانتخابات
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أحمد-المحمدي‎

المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".
المصري

المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
هدف المحمدي‎ (4)

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
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محمد الشناوي

مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
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