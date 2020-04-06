حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م

حسني عبد ربه

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".

وأضاف: "تم تهميش دوري كقائد للفريق وتعرضت لهجوم من اللاعبين، وكانوا يضعوني أمام المدفع لإبعاد الأنظار عن سلبيات الإدارة، التي باعت جميع النجوم ولم يتبق سوى 3 أو 4 لاعبين فقط". وأردف: "الكرة المصرية محتاجة حد يخدمها صح، أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وأمنية حياتي إني أرى طاهر أبو زيد يخوض الانتخابات

وأضاف: "تم تهميش دوري كقائد للفريق وتعرضت لهجوم من اللاعبين، وكانوا يضعوني أمام المدفع لإبعاد الأنظار عن سلبيات الإدارة، التي باعت جميع النجوم ولم يتبق سوى 3 أو 4 لاعبين فقط".



وأردف: "الكرة المصرية محتاجة حد يخدمها صح، أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وأمنية حياتي إني أرى طاهر أبو زيد يخوض الانتخابات وسأخوض الانتخابات في قائمته إذا قرر الترشح.. لن أترشح باعتباري لاعب كرة ومحبوب ولكن أركز على خدمة الكرة المصرية، ولدينا لاعبين مصريين من خارج الأهلي والزمالك قدموا الكثير للكرة المصرية".



وأختتم عبد ربه تصريحاته، قائلًا: "أحب مرتضى منصور وأشكره لإرجاع اسم نادي الزمالك، وقبل العديد من السنوات كان يدعمني وقالي لو بيتك مش عاوزك احنا موجودين".