المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

تحرير:علي الزيني ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ م

أحمد المحمدي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".

وأضاف: "عمري ما أخطأت في حق أي مدرب حتى لو تم استبعادي من التشكيل الأساسي، ولم أرد على أي مدرب خلال مشواري الكروي، وتصريحاتي عقب هجوم هاني رمزي، على اللاعبين من الممكن أن تكون تم فهمها بطريقة خاطئة". وأوضح المحمدي: "واجهنا سوء توفيق غير طبيعي، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهو ما تسبب في خروجنا من

وأضاف: "عمري ما أخطأت في حق أي مدرب حتى لو تم استبعادي من التشكيل الأساسي، ولم أرد على أي مدرب خلال مشواري الكروي، وتصريحاتي عقب هجوم هاني رمزي، على اللاعبين من الممكن أن تكون تم فهمها بطريقة خاطئة".



وأوضح المحمدي: "واجهنا سوء توفيق غير طبيعي، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهو ما تسبب في خروجنا من دور الـ16 للبطولة بفارق هدف واحد، لم أشعر خلال البطولة بمساندة الجمهور والإعلام لنا، مثلما حدث في السنوات الماضية ولم أقصد الإساءة للجماهير خلال احتفالي بعد إحرازي أحد الأهداف، وهذا الاحتفال مشهور في الملاعب العالمية".



وعن أزمة وردة وعودته للمنتخب أكد أن القرار جاء بعد اتفاق جميع اللاعبين على مساندة زميلهم، مشيرا إلى أن موقفه كان أي شخص معرض له وحاولنا الوقوف بجانبه.