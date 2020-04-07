«طلع البلكونة يتفرج على خناقة» فدفع حياته ثمنا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ ص

جريمة قتل - صورة أرشيفية

"إيه الدوشة دي.. شكل فيه خناقة تحت البيت.. أما أطلع البلكونة أشوف فيه إيه"، كانت تلك آخر كلمات نطق بها رب أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، إذ وقف لدقائق معدودة يشاهد حالة من الهرج والمرج فى الشارع، واشتباكات وتلاحم بالأيدي والشوم والأدوات الحادة، وظل يطيل النظر آملا أن يعرف سبب المشاجرة ومن أطرافها، وفي تلك الأثناء زادت حدة الاشتباكات، وبدأ سماع دوي طلقات نارية، واحدة منهم كانت من نصيبه، إذ أصابته طلقة طائشة أردته صريعا، ليدفع حثاته ثمنا لـ"الفرجة على خناقة".

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بمصرع شخص في أثناء تواجده في بلكونة شقته في عين شمس، نتيجة لإصابته بطلق ناري طائش أطلقه مجهول في مشاجرة أسفل منزله، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف لنقل المصاب بالطلق الناري إلى أقرب مستشفى، ولما تحقق المسعفون من وفاته نقلوا الجثمان إلى مشرحة زينهم. النيابة العامة