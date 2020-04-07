حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص

مشاجرة - صورة أرشيفية

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

وحدة الرصد والمتابعة الإلكترونية بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت الفيديو المتداول على "فيسبوك"، ورصدت تعليقات المواطنين المستائين من أعمال العنف والبلطجة التي وقعت بمنطقة مصر الجديدة، واستجابت سريعا لشكوى سكان المنطقة من تكرار تلك الأعمال الإجرامية، خاصة مع إبداء بعضهم الخشية على حياتهم