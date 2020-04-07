جريمة

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ ص
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
وحدة الرصد والمتابعة الإلكترونية بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت الفيديو المتداول على "فيسبوك"، ورصدت تعليقات المواطنين المستائين من أعمال العنف والبلطجة التي وقعت بمنطقة مصر الجديدة، واستجابت سريعا لشكوى سكان المنطقة من تكرار تلك الأعمال الإجرامية، خاصة مع إبداء بعضهم الخشية على حياتهم
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المرور‎ (1)

إحالة 25 سائق للنيابة لتعاطيهم المخدرات خلال القيادة

تواصل أجهزة الأمن شن حملاتها المرورية، على الطرق الرئيسية والسريعة، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية المتنوعة من قيادة بدون رخصة، وقيادة مركبات دون لوحات معدنية، خاصة الدراجات النارية، لإمكان استخدامها في سرقات أو جرائم أخرى تضر بالأمن العام، كما أخضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من السائقين للاختبار العشوائي لتعاطي المواد المخدرة، وذلك للتصدي لجرائم القيادة تحت تأثير المخدر، ونجحت الحملة على مدار 24 في ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية، حررت بها محاضر وأحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.
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ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

تشن أجهزة الأمن حملات مكثفة، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، التي من شأنها أن تضر بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، بسبب التدخلات والوصلات المسروقة، علاوة على خطورة التسبب فى صعق للمواطنين أو حرائق، بسبب الطاقات الزائدة غير المحسوبة على المحولات، علاوة على الوصلات غير الشرعية وغير الآمنة وما تسببه من كوارث، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، على مدار 24 ساعة في ضبط مئات وقائع سرقة التيار الكهربائي، بحصيلة قاربت 9 آلاف قضية على مستوى كافة مديريات الأمن.
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«طلع البلكونة يتفرج على خناقة» فدفع حياته ثمنا

"إيه الدوشة دي.. شكل فيه خناقة تحت البيت.. أما أطلع البلكونة أشوف فيه إيه"، كانت تلك آخر كلمات نطق بها رب أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، إذ وقف لدقائق معدودة يشاهد حالة من الهرج والمرج فى الشارع، واشتباكات وتلاحم بالأيدي والشوم والأدوات الحادة، وظل يطيل النظر آملا أن يعرف سبب المشاجرة ومن أطرافها، وفي تلك الأثناء زادت حدة الاشتباكات، وبدأ سماع دوي طلقات نارية، واحدة منهم كانت من نصيبه، إذ أصابته طلقة طائشة أردته صريعا، ليدفع حثاته ثمنا لـ"الفرجة على خناقة".
مطار-القاهرة (5)

شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
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ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
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فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط 4 متهمين فى 15 مايو

استقبل المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، رجلين مصابين بكسور فى الأذرع، واشتبه الأطباء فى المستشفى بكون الإصابة جنائية، نظرًا لظهور إصابات أخرى عليهما تتمثل فى كدمات وسحجات مدممة، وعلى الفور تم إخطار نقطة الشرطة للمتابعة الأمنية، وبسؤال المصابين أكدوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والضرب بين عائلتين بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، واتهموا أشخاص بالتسبب فى إصابتهم، عن طريق الاستعانة ببلطجية ومأجورين للتعدي عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فض المشاجرة وضبط 4 متهمين
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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