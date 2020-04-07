ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ ص

تيار كهربائي - صورة أرشيفية

تشن أجهزة الأمن حملات مكثفة، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، التي من شأنها أن تضر بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، بسبب التدخلات والوصلات المسروقة، علاوة على خطورة التسبب فى صعق للمواطنين أو حرائق، بسبب الطاقات الزائدة غير المحسوبة على المحولات، علاوة على الوصلات غير الشرعية وغير الآمنة وما تسببه من كوارث، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، على مدار 24 ساعة في ضبط مئات وقائع سرقة التيار الكهربائي، بحصيلة قاربت 9 آلاف قضية على مستوى كافة مديريات الأمن.

استهدفت الحملات ضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة، لتحقيق الانضباط والسلامة في الشارع، ومنع الحوادث والحرائق التي تتكرر عادة بسبب سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة أو المحولات بطرق غير آمنة، بما يعرض حياة الناس للخطر، علاوة على التسبب في خسائر فادحة لقطاع الكهرباء والطاقة بسبب الكهرباء المسروقة