معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وحار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 24شبين الكوم 13 24طنطا 13 24دمنهور 13 24الإسكندرية 14 20بلطيم