إحالة 25 سائق للنيابة لتعاطيهم المخدرات خلال القيادة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ ص

حملات مرورية - صورة أرشيفية

تواصل أجهزة الأمن شن حملاتها المرورية، على الطرق الرئيسية والسريعة، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية المتنوعة من قيادة بدون رخصة، وقيادة مركبات دون لوحات معدنية، خاصة الدراجات النارية، لإمكان استخدامها في سرقات أو جرائم أخرى تضر بالأمن العام، كما أخضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من السائقين للاختبار العشوائي لتعاطي المواد المخدرة، وذلك للتصدي لجرائم القيادة تحت تأثير المخدر، ونجحت الحملة على مدار 24 في ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية، حررت بها محاضر وأحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.

استهدفت حملات الإدارة العامة للمرور كافة الطرق والمحاور الرئيسية، على مستوى كافة مديريات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة،