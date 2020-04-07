جريمة

إحالة 25 سائق للنيابة لتعاطيهم المخدرات خلال القيادة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ ص
حملات مرورية - صورة أرشيفية
حملات مرورية - صورة أرشيفية
تواصل أجهزة الأمن شن حملاتها المرورية، على الطرق الرئيسية والسريعة، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية المتنوعة من قيادة بدون رخصة، وقيادة مركبات دون لوحات معدنية، خاصة الدراجات النارية، لإمكان استخدامها في سرقات أو جرائم أخرى تضر بالأمن العام، كما أخضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من السائقين للاختبار العشوائي لتعاطي المواد المخدرة، وذلك للتصدي لجرائم القيادة تحت تأثير المخدر، ونجحت الحملة على مدار 24 في ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية، حررت بها محاضر وأحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.
استهدفت حملات الإدارة العامة للمرور كافة الطرق والمحاور الرئيسية، على مستوى كافة مديريات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة،
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ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

تشن أجهزة الأمن حملات مكثفة، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، التي من شأنها أن تضر بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، بسبب التدخلات والوصلات المسروقة، علاوة على خطورة التسبب فى صعق للمواطنين أو حرائق، بسبب الطاقات الزائدة غير المحسوبة على المحولات، علاوة على الوصلات غير الشرعية وغير الآمنة وما تسببه من كوارث، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، على مدار 24 ساعة في ضبط مئات وقائع سرقة التيار الكهربائي، بحصيلة قاربت 9 آلاف قضية على مستوى كافة مديريات الأمن.
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حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
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«طلع البلكونة يتفرج على خناقة» فدفع حياته ثمنا

"إيه الدوشة دي.. شكل فيه خناقة تحت البيت.. أما أطلع البلكونة أشوف فيه إيه"، كانت تلك آخر كلمات نطق بها رب أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، إذ وقف لدقائق معدودة يشاهد حالة من الهرج والمرج فى الشارع، واشتباكات وتلاحم بالأيدي والشوم والأدوات الحادة، وظل يطيل النظر آملا أن يعرف سبب المشاجرة ومن أطرافها، وفي تلك الأثناء زادت حدة الاشتباكات، وبدأ سماع دوي طلقات نارية، واحدة منهم كانت من نصيبه، إذ أصابته طلقة طائشة أردته صريعا، ليدفع حثاته ثمنا لـ"الفرجة على خناقة".
مطار-القاهرة (5)

شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
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