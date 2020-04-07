إحالة 25 سائق للنيابة لتعاطيهم المخدرات خلال القيادة
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ ص
حملات مرورية - صورة أرشيفية
تواصل أجهزة الأمن شن حملاتها المرورية، على الطرق الرئيسية والسريعة، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفات المرورية المتنوعة من قيادة بدون رخصة، وقيادة مركبات دون لوحات معدنية، خاصة الدراجات النارية، لإمكان استخدامها في سرقات أو جرائم أخرى تضر بالأمن العام، كما أخضعت الإدارة العامة للمرور، عددا من السائقين للاختبار العشوائي لتعاطي المواد المخدرة، وذلك للتصدي لجرائم القيادة تحت تأثير المخدر، ونجحت الحملة على مدار 24 في ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية، حررت بها محاضر وأحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.
استهدفت حملات الإدارة العامة للمرور كافة
الطرق والمحاور الرئيسية، على مستوى كافة مديريات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت
جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز
السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات
نارية مخالفة،
استهدفت حملات الإدارة العامة للمرور كافة
الطرق والمحاور الرئيسية، على مستوى كافة مديريات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت
جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 آلاف و790 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز
السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات
نارية مخالفة، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، و55 مخالفة شروط الترخيص.
واستهدفت الحملة التصدي لجرائم القيادة تحت
تأثير المواد المخدرة، لما يسببه ذلك من خطورة وارتفاع معدلات حوادق للطرق، ونشرت
القوات أكمنية لفحص تعاطي المخدرات السريع، وضبطت 25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة،
وحررت الأكمنة المتنوعة محاضر بالمخالفات ووقائع الضبط المشار إليها، وأحالتها إلى
النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.