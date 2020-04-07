مدبولي: اعتبار جامعتي «الملك سلمان والجلالة» مشروعات قومية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، بناءً على طلب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.