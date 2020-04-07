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مدبولي: اعتبار جامعتي «الملك سلمان والجلالة» مشروعات قومية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، بناءً على طلب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".
غادة-عجمي

خطاب لرئيس النواب حول التواصل مع المصريين العالقين

خاطبت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تواصل رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع المصريين العالقين في الخارج، ودورهم لمساعدة المصريين خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم في كثير من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أن هناك عدد من النواب رؤساء لجان الصداقة البرلمانية، مع معظم الدول، وربما تواصلهم مع المصريين العالقين فى الخارج، سيكون له عظيم الاثر فى المساهمة الفعالة فى حل مشكلاتهم.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

المنوفية تخصص مستشفى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فقط، وذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، موضحا أن سيتم فتح معسكر الكشافة بـ”ميت خلف” لاستقبال الحالات المرضية، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفي الحميات، وسيتم نقل جميع العيادات الخارجية من مستفى الحميات إلى هناك.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
مصطفى-مدبولي

مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح 16 حقيقة وشائعة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضحت الحكومة في تقرير تقصي الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، 8 حقائق، فيما 8 شائعات، وجاءت الحقائق التي أوضحتها الحكومة، كالتالي: البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
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