السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وتعلن الوزارة الصحة الاتحادية، في وقت لاحق اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية. من ناحية أخرى، أعلنت السلطات السودانية من قبل أول حالة شفاء من فيروس كورونا، تعود لرجل إسباني الجنسية، وخرج الإسباني مانويل مارتينيز، من مركز جبرة للطوارئ، الذي دخله يوم 18 مارس الماضي، نتيجة شعوره بأعراض كورونا. وسبق