سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وتعلن الوزارة الصحة الاتحادية، في وقت لاحق اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية. من ناحية أخرى، أعلنت السلطات السودانية من قبل أول حالة شفاء من فيروس كورونا، تعود لرجل إسباني الجنسية، وخرج الإسباني مانويل مارتينيز، من مركز جبرة للطوارئ، الذي دخله يوم 18 مارس الماضي، نتيجة شعوره بأعراض كورونا. وسبق
اقرأ المزيد
جيش-الجزائر

كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

قرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة".
فيروس كورونا

المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 1120 حالة. وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تسجيل 92 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الفترة بين الساعة التاسعة مساء أمس الأحد والثامنة صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. وتواصل السلطات المغربية تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
العالم يحارب كورونا

الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمحافظة السلمانية في العراق

سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، حدوث هزة أرضية فى قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وأفاد المراصد - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة. وأهابت المراصد بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]