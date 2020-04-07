برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص

برلمان إيران - صورة أرشيفية

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.

وقال بزشكيان مخاطبا مساعد الرئيس: "أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد". وتجمع نواب داخل قاعة البرلمان معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة