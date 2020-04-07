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برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص
برلمان إيران - صورة أرشيفية
برلمان إيران - صورة أرشيفية
عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
وقال بزشكيان مخاطبا مساعد الرئيس: "أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد". وتجمع نواب داخل قاعة البرلمان معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
الهيدروكسيكلوروكين

الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
علم-اليابان

اليابان تمنح 20 دولة عقارا مضادا للإنفلونزا بالمجان

أعلن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قائمة الدول التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والسعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما، وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنجز".
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فيروس- كورونا (11)

إصابة رضيع عمره شهر بفيروس "كورونا" في إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى. ووفقا لوكالة "تسنيم"، قال باذلي أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
كورونا

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.
روحان

وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.
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