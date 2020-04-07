قفزة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا بألمانيا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - صورة أرشيفية

كشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 3 آلاف و834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 99 ألفا و225 حالة، وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددا عقب انخفاض لـ4 أيام متتالية، إذ سجلت أمس الإثنين 3 آلاف و677 إصابة، فيما سجل عدد الوفيات 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1607 وفيات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على من يحاول الاقتراب من شخص آخ، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارا). وبحسب التعليمات الجديدة، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن