رياضة

باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
باسم مرسي - صورة أرشيفية
باسم مرسي - صورة أرشيفية
قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
وعن أزمته مع المدرب حسام حسن في سموحة، أكد مري أنه رفض إهانات الجهاز الفني، كما أن إدارة النادي لم تتدخل في أزمته، مضيفا: "كان هناك 6 لاعبين آخرين تم إيقافهم، وهناك لاعبون فضلوا الاعتذار، لكنني رفضت، حيث كنت صاحب حق، وفضلت الرحيل، وغير نادم على قراري، وموقفي". وذكر: "لم أخطئ في حق حسام حسن، واتخذت
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عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
أحمد-المحمدي‎

المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
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إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
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كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
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بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
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