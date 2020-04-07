باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
باسم مرسي - صورة أرشيفية
قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
وعن أزمته مع المدرب حسام حسن في سموحة، أكد مري أنه رفض إهانات الجهاز الفني، كما أن إدارة النادي لم تتدخل في أزمته، مضيفا: "كان هناك 6 لاعبين آخرين تم إيقافهم، وهناك لاعبون فضلوا الاعتذار، لكنني رفضت، حيث كنت صاحب حق، وفضلت الرحيل، وغير نادم على قراري، وموقفي".
وذكر: "لم أخطئ في حق حسام حسن، واتخذت
وعن أزمته مع المدرب حسام حسن في سموحة، أكد مري أنه رفض إهانات الجهاز الفني، كما أن إدارة النادي لم تتدخل في أزمته، مضيفا: "كان هناك 6 لاعبين آخرين تم إيقافهم، وهناك لاعبون فضلوا الاعتذار، لكنني رفضت، حيث كنت صاحب حق، وفضلت الرحيل، وغير نادم على قراري، وموقفي".
وذكر: "لم أخطئ في حق حسام حسن، واتخذت قراري بالتدريب منفردا وتم منعي من دخول النادي بعد ذلك، وقررت بعدها البقاء في المنزل، وتقديم شكوى ضد النادي؛ للحفاظ على حقوقي في اتحاد الكرة".
وعن أزمته مع سعد سمير مدافع الأهلي (الذي أصيب في رأسه بعد احتكاك مع باسم)، خلال نهائي كأس مصر بين الزمالك والفريق الأحمر في 2016، قال مرسي إنه لا يوجد أي مشكلات بينهما، وإنه لم يقصد إيذاء أو إصابة سعد.
أما مشكلته مع جماهير الأهلي، فأكد أنه لو عاد به الزمن، فلن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي، بعد ارتدائه القميص رقم 22 مع المنتخب، مشيرا إلى أن تريكه لم يكن يرتدي هذا القميص مع المنتخب.