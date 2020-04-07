مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد في وقت سابق أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي. وكتب عبر "تويتر"، أمس: "الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا، أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل