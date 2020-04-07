طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.

كما يمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمامات أمنية من جانب طالبان. وعلى الرغم من عدم إشراك الحكومة الأفغانية في المباحثات بين أمريكا وطالبان، فقد وافقت على الإفراج عن 1500 سجين تدريجيا قبل مباحثات السلام، لكن طالبان تطالب بالإفراج عن السجناء الـ5000 جميعهم. يذكر