إرهاب

طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.
كما يمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمامات أمنية من جانب طالبان. وعلى الرغم من عدم إشراك الحكومة الأفغانية في المباحثات بين أمريكا وطالبان، فقد وافقت على الإفراج عن 1500 سجين تدريجيا قبل مباحثات السلام، لكن طالبان تطالب بالإفراج عن السجناء الـ5000 جميعهم. يذكر
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
الشرطة-الفرنسية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
الشرطة الألمانية

تونسي يهاجم المارة بساطور في ألمانيا

هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحدا منهم، وقال متحدث باسم الشرطة، إن الرجل، 27 عاما، هاجم في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، امرأة ورجلا، وأصاب الأخير الذي يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، ثم فر بسارة تجلس فيها امرأة أخرى، وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات.
داعش

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

لا تتوانى التنظيمات المتطرفة عن استغلال الأحداث العالمية وتوظيفها لخدمة أغراضها الخبيثة، في براجماتية مُقيتة غير جديدة تتوافق مع الدعاية الخبيثة والضالة التي تبثها تلك التنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز نماذج هذا الاستغلال وهذه البراجماتية هو استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي لأزمة فيروس "كورونا" التي تشغل الرأي العام العالمي برمته في وقتنا الحالي. وهذا الأمر ليس بجديد فدائمًا ما يروج "داعش" شائعات عن نصرته للحق وسعيه لإعلاء راية الإسلام وتصوير عناصره كأبطال إلى جانب التفاخر بقوته العسكرية وقدراته القتالية رغم هزائمه الأخيرة على الصعيدين العسكري والفكري، كل ذلك من أجل هدف واحد هو تحقيق مصالحه على أرض الواقع خاصة بعد تضييق الخناق عليه من قبل الحكومات للحد من عملياته الإرهابية.
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هجوم في كابول - أرشيفية

انفجار قرب مركز عسكري في كابول وإصابة مدنيين

أعلن مسؤولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الأحد، أن انفجارا وقع ناجم عن عبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في مدينة كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن المسؤولين قولهم: "إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكري في كابول"، مضيفين أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
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