رياضة

عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
حسام البدري - صورة أرشيفية
حسام البدري - صورة أرشيفية
كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
وأشار عبد الفتاح إلى أن البدري لم يحافظ على مشوار اللاعب ومستقبله كرويا، ما جعل سليمان لا يعطي الأهلي سوى 30% فقط من قوته وأثر ذلك بقوة على مستواه وأدى لإصابة مزمنة بقرحة في الركبة تؤثر على مشاركته في الملاعب الصلبة وقللت مجهوده البدني ومشاركاته. وأكد أن برشلونة الإسباني طلب بالفعل التعاقد مع المكسيكي
اقرأ المزيد
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم

قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
أحمد-المحمدي‎

المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
اقرأ المزيد من الأخبار
علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
مبنى-الاتحاد- الافريقي

محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
سعد-سمير

الأهلي يكشف عن تطورات إصابة فتحي و سمير

يخوض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، أوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له. وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]