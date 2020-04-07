عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

حسام البدري - صورة أرشيفية

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.

وأشار عبد الفتاح إلى أن البدري لم يحافظ على مشوار اللاعب ومستقبله كرويا، ما جعل سليمان لا يعطي الأهلي سوى 30% فقط من قوته وأثر ذلك بقوة على مستواه وأدى لإصابة مزمنة بقرحة في الركبة تؤثر على مشاركته في الملاعب الصلبة وقللت مجهوده البدني ومشاركاته. وأكد أن برشلونة الإسباني طلب بالفعل التعاقد مع المكسيكي