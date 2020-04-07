وفيات كورونا في الصين صفر ورفع آخر القيود عن «ووهان»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، ومن المقرر أن ترفع السلطات الصينية آخر القيود عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من خضوعها تحت إغلاق صارم.

واعتبارا من منتصف ليل غد الأربعاء، ستعود حركة المرور لطبيعتها، ومن المقرر أيضا استئناف حركة الطيران، وسيكون باستطاعة السيارات مغادرة المدينة مجددا ويمكن للأشخاص السفر بالقطارات، شريطة أن يكونوا أصحاء ولم يخالطوا أي مصابين مؤخرا. وينظر إلى استئناف الحياة الطبيعية في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص،