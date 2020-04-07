«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

خالد النبوي - صورة أرشيفية

يعتبر خالد النبوي أحد النجوم اللامعين في الدراما والتليفزيون المصري، وبعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وشفائه منها، استضافته، أمس الإثنين، إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدمته بطريقة رائعة للغاية، معبرة عن أصالته، وأنه يتميز بهيبة فريدة من نوعها، كما أنه مصري حتى النخاع، ولديه حكمة، ويفكر دائما في تطور أدائه السينمائي، ومن الجدير بالذكر أنه يعرض الآن مسلسله "ممالك النار"، الذي يلقي الضوء على الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين.

تعتبر حلقة إسعاد يونس مع النجم خالد النبوي بمثابة بوابة أمل للجميع، فحكى أسرار لم يعرفها أحد، وسرد مشوار فني متعدد الجوانب، مليء بالمغامرات، وقال أثناء حديثه، إنه جلس مع الفنان القدير أحمد زكي، عن طريق المخرج يوسف شاهين، وكانت من ضمن الكلمات التي لن ينساها من أحمد زكي، عندما شكره على فيلم المهاجر، وقال