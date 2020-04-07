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«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
خالد النبوي - صورة أرشيفية
خالد النبوي - صورة أرشيفية
يعتبر خالد النبوي أحد النجوم اللامعين في الدراما والتليفزيون المصري، وبعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وشفائه منها، استضافته، أمس الإثنين، إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدمته بطريقة رائعة للغاية، معبرة عن أصالته، وأنه يتميز بهيبة فريدة من نوعها، كما أنه مصري حتى النخاع، ولديه حكمة، ويفكر دائما في تطور أدائه السينمائي، ومن الجدير بالذكر أنه يعرض الآن مسلسله "ممالك النار"، الذي يلقي الضوء على الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين.
تعتبر حلقة إسعاد يونس مع النجم خالد النبوي بمثابة بوابة أمل للجميع، فحكى أسرار لم يعرفها أحد، وسرد مشوار فني متعدد الجوانب، مليء بالمغامرات، وقال أثناء حديثه، إنه جلس مع الفنان القدير أحمد زكي، عن طريق المخرج يوسف شاهين، وكانت من ضمن الكلمات التي لن ينساها من أحمد زكي، عندما شكره على فيلم المهاجر، وقال
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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
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