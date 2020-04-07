إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة
تحرير:هالة صقر
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار روائح قد يساعد في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، ويمكن للأشخاص الذين يخشون من احتمال إصابتهم بالفيروس إجراء الاختبار في المنزل، عن طريق شم رائحة زبدة الفول السوداني أو الخل أو الفودكا أو الثوم وتقييم شدتها عبر الموقع الإلكتروني SmellTracker (متتبع الروائح)، الذي
وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار روائح قد يساعد في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، ويمكن للأشخاص الذين يخشون من احتمال إصابتهم بالفيروس إجراء الاختبار في المنزل، عن طريق شم رائحة زبدة الفول السوداني أو الخل أو الفودكا أو الثوم وتقييم شدتها عبر الموقع الإلكتروني SmellTracker (متتبع الروائح)، الذي أنشأه أستاذ علم الأعصاب نوام سوبل، من معهد وايزمان للعلوم، الشهير جنوب تل أبيب.
ويتعين على أي شخص يدخل للموقع التسجيل أولا واختيار 5 أشياء متوافرة في المنزل كل يوم، بما في ذلك الفلفل الأسود ورائحة الفانيليا والنعناع والبصل.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تدرج حتى الآن فقدان حاسة الشم كأحد أعراض الإصابة بالفيروس، إلا أن دراسات أولية بما في ذلك إسرائيل وإيران، تشير إلى أنه تم رصد هذا العرض لنحو 60% من الإصابات.