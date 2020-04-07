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إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار روائح قد يساعد في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، ويمكن للأشخاص الذين يخشون من احتمال إصابتهم بالفيروس إجراء الاختبار في المنزل، عن طريق شم رائحة زبدة الفول السوداني أو الخل أو الفودكا أو الثوم وتقييم شدتها عبر الموقع الإلكتروني SmellTracker (متتبع الروائح)، الذي
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
الهيدروكسيكلوروكين

الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
علم-اليابان

اليابان تمنح 20 دولة عقارا مضادا للإنفلونزا بالمجان

أعلن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قائمة الدول التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والسعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما، وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنجز".
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فيروس كورونا

المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 1120 حالة. وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تسجيل 92 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الفترة بين الساعة التاسعة مساء أمس الأحد والثامنة صباح اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. وتواصل السلطات المغربية تطبيقها لقانون الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
العالم يحارب كورونا

الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 349 حالة. وتوضح وزير الصحة، أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم كانت لحالة مخالطة لزوجته بعد قدومها من ايطاليا، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب إثر مخالطته لمصاب لبناني، وفتاة مخالطة لأحد المصابين. وبعد ما أعلنه وزير الصحة الاردني، يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة، 349، وعدد حالات الإصابة الجديدة 4 حالات، وحالة وفاة واحدة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 126.
فيروس كورونا

حقيقة فرض حجر صحي على «معتمدية كرداسة» بالجيزة

نفت محافظة الجيزة، الإثنين، الشائعات التي ترددت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض المحافظة حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بها. وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، في بيان صحفي، أن هناك تحركات سريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أية حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية، مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف حول الشائعات.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.
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