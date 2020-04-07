إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

وفي وقت سابق طور مختبر إسرائيلي اختبار روائح قد يساعد في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، ويمكن للأشخاص الذين يخشون من احتمال إصابتهم بالفيروس إجراء الاختبار في المنزل، عن طريق شم رائحة زبدة الفول السوداني أو الخل أو الفودكا أو الثوم وتقييم شدتها عبر الموقع الإلكتروني SmellTracker (متتبع الروائح)، الذي