البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل الى مستوى 537.9 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 1020.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى 1041 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات