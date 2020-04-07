طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

نادية الجندي - صورة أرشيفية

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.

"أسرار" كانت آخر مسلسلات الجندي، الذي أطلت به على الجمهور في عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا، وبعد غياب استمر 5 سنوات، ستعود إلى الشاشات المصرية مرة أخرى بمسلسل كوميدي "سكر زيادة"، وسيشاركها مجموعة من النجوم الكبار مثل نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا، ونانسي عجرم،