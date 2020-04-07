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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
نادية الجندي - صورة أرشيفية
نادية الجندي - صورة أرشيفية
تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
"أسرار" كانت آخر مسلسلات الجندي، الذي أطلت به على الجمهور في عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا، وبعد غياب استمر 5 سنوات، ستعود إلى الشاشات المصرية مرة أخرى بمسلسل كوميدي "سكر زيادة"، وسيشاركها مجموعة من النجوم الكبار مثل نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا، ونانسي عجرم،
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«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

يعتبر خالد النبوي أحد النجوم اللامعين في الدراما والتليفزيون المصري، وبعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وشفائه منها، استضافته، أمس الإثنين، إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدمته بطريقة رائعة للغاية، معبرة عن أصالته، وأنه يتميز بهيبة فريدة من نوعها، كما أنه مصري حتى النخاع، ولديه حكمة، ويفكر دائما في تطور أدائه السينمائي، ومن الجدير بالذكر أنه يعرض الآن مسلسله "ممالك النار"، الذي يلقي الضوء على الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين.
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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حسن الرداد يطرح بوستر مسلسل «شاهد عيان»

نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسل"شاهد عيان" على حسابه عبر "إنستجرام" والذي يخوض به السباق الرمضاني، وعلق"الرداد": "مسلسل شاهد عيان، رمضان 2020 إن شاء الله". وخرج مسلسل "شاهد عيان" للنور بأعجوبة بعد توقف التصوير فترة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على فريق العمل.
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في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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