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يصل لمليون جنيه..تفاصيل قرض تنمية المشروعات الاستثنائي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مبادرة جديدة من الجهاز لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة، قائلة إن القرض يستهدف ضمان استمرارية هذه المشروعات، ومساعدتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطي تلك الأزمة، وإن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتابعت جامع، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرض يأتي استكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية. وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، ويصل
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