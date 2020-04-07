يصل لمليون جنيه..تفاصيل قرض تنمية المشروعات الاستثنائي

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مبادرة جديدة من الجهاز لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة، قائلة إن القرض يستهدف ضمان استمرارية هذه المشروعات، ومساعدتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطي تلك الأزمة، وإن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتابعت جامع، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرض يأتي استكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، ويصل
وتابعت جامع، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرض يأتي استكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، ويصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم (16733)، أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة، وصعوبة توفير أجور العاملين، أو تسديد مصروفات التشغيل، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات.
وأوضحت أن الظروف الحالية تستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضا حتى يتم الحفاظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة، والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها.
وقالت إن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة، وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.