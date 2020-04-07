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المنوفية تخصص مستشفى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فقط، وذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، موضحا أن سيتم فتح معسكر الكشافة بـ”ميت خلف” لاستقبال الحالات المرضية، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفي الحميات، وسيتم نقل جميع العيادات الخارجية من مستفى الحميات إلى هناك.
وكان الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد أعلن، أمس الإثنين، أن إجمالى عدد القادمين من الخارج بلغ 6 آلاف و384 وافدا منذ 30 يناير الماضي وحتى الآن، تم الانتهاء من المتابعة اليومية لهم جميعا لمدة 28 يوما، فيما جار متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة. يذكر أن محافظ المنوفية، أصدر قرارا بتشكيل
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".
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خطاب لرئيس النواب حول التواصل مع المصريين العالقين

خاطبت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تواصل رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع المصريين العالقين في الخارج، ودورهم لمساعدة المصريين خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم في كثير من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أن هناك عدد من النواب رؤساء لجان الصداقة البرلمانية، مع معظم الدول، وربما تواصلهم مع المصريين العالقين فى الخارج، سيكون له عظيم الاثر فى المساهمة الفعالة فى حل مشكلاتهم.
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السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
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بريطانيا - كورونا

تحول نتيجة 13 من مصابي كورونا بدمياط إلى سلبية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أن تحاليل فيروس كورونا التي أجريت للدفعة الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل بتمى الأمديد، أثبتت تحول 13 حالة مصابة بفيروس كورنا من إيجابي إلى سلبي، بعد خضوعهم للعلاج خلال الأيام الماضية. وأوضح مكي، أن حالات الدفعة الأولى جميعهم من محافظة دمياط، ولن يغادروا مستشفى العزل إلا بعد إتمام عملية العلاج والتأكد من شفائهم تمامًا من الفيروس، مؤكدًا أن المستشفى يقدم لهم كل سبل الرعاية.
تظاهر العراقيين بالكمامات

الجشع لا يعرف كورونا..ضبط كمامات غير صالحة بالمنوفية

بالرغم من ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في مصر، وأن الأزمة على الجميع ولا تخص فرد بعينه، إلى أن الغش التجاري لا يعرف الكورونا، ولا يراعي الأزمات. ففي محافظة المنوفية، وخلال الحملات التي قامت بها مديرية التموين بالمحافظة، اليوم السبت، تم ضبط مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص، ويصنع الكمامات الطبية بطريقة غير مطايقة للمواصفات، ويقوم ببيعها للجمهور. وأكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 3000 كمامة تحت التصنيع، و 5250 كمامة مصنعة وغير مطابقة للمواصفات.
بريطانيا - كورونا

تعافي امرأة إسبانية عمرها 100 عام من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، خروج امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد 19". وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم، لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا، امرأة عمرها 100 عام". وكانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت في بيان لها، أمس الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية.
سلع-غذائية

غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
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