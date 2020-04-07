المنوفية تخصص مستشفى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فقط، وذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، موضحا أن سيتم فتح معسكر الكشافة بـ”ميت خلف” لاستقبال الحالات المرضية، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفي الحميات، وسيتم نقل جميع العيادات الخارجية من مستفى الحميات إلى هناك.

وكان الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد أعلن، أمس الإثنين، أن إجمالى عدد القادمين من الخارج بلغ 6 آلاف و384 وافدا منذ 30 يناير الماضي وحتى الآن، تم الانتهاء من المتابعة اليومية لهم جميعا لمدة 28 يوما، فيما جار متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة. يذكر أن محافظ المنوفية، أصدر قرارا بتشكيل