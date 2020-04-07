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المركزي يقرر إلغاء القوائم السوداء للأفراد والشركات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٤ ص
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن، وتأتي الخطوة بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم.
ويمتد القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. وقال المركزي، فى بيان له، إن القرار سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد. ووافق المركزي على منح
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