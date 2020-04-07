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اليابان تمنح 20 دولة عقارا مضادا للإنفلونزا بالمجان

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
علم اليابان - صورة أرشيفية
علم اليابان - صورة أرشيفية
أعلن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قائمة الدول التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والسعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما، وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنجز".
وقال باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين، إن الدواء كان فعالا مع مرضى فيروس كورونا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، زيادة مخزون أفيجان إلى إنتاج 3 أضعاف الكمية الحالية لاستخدامها في علاج مليوني شخص من المصابين بالفيروس. وأعلن رئيس الوزراء،
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
الهيدروكسيكلوروكين

الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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اليابان تعتزم إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسيمكن الإعلان السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي. وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد، وذكرت صحيفة "يوميوري" إن رئيس الوزراء الياباني سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، غدا الثلاثاء.
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اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
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رئيس البرازيل: «كورونا» إنفلونزا بسيطة وخدعة إعلامية

اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خصومه السياسيين والصحافة بـ"خداع" المواطنين عن عمد حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه دول أمريكا اللاتينية لارتفاع متوقع في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء. وعلى الرغم من أن وباء "كوفيد-19" أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنه قد يفرض خسائر فادحة على أمريكا اللاتينية في الأسابيع المقبلة، حيث تغلق العديد من الدول في القارة الحدود للحد من الأضرار، فإن بولسونارو قاوم مثل هذه الإجراءات الصارمة، ورفض "هستيريا" وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".
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