اليابان تمنح 20 دولة عقارا مضادا للإنفلونزا بالمجان

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

علم اليابان - صورة أرشيفية

أعلن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قائمة الدول التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والسعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما، وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنجز".

وقال باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين، إن الدواء كان فعالا مع مرضى فيروس كورونا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، زيادة مخزون أفيجان إلى إنتاج 3 أضعاف الكمية الحالية لاستخدامها في علاج مليوني شخص من المصابين بالفيروس. وأعلن رئيس الوزراء،