السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويتابع السيسي عن كثب تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس، إذ تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث تداعيات مكافحة الوباء العالمي، الذي ارتفعت حالات الإصابات به في مصر بفيروس إلى 1322 حالة.