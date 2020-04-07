إرهاب

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

المرصد: المؤتمر استمرار للعقلية الاستعلائية التي تحكم الجماعة منذ عقود عبر مفهوم "أستاذية العالم" والذي تشرعن عبره الجماعة العديد من الجرائم والأعمال العنيفة والإرهابية
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
وأضاف المرصد أن المؤتمر الصحفي أكد استمرار نهج الجماعة في المراوغة والمداهنة في لغة خطابات الجماعة الموجهة للداخل المصري، فبالرغم من أن ظاهر خطاب الجماعة في المؤتمر يؤكد على تجاوز الخلافات، لكنه حمل بين ثناياه لغة التحريض ونشر الشائعات والتشكيك فى دور مؤسسات الدولة لمواجهة وباء كورونا.وشدد على أن هذا
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حركة-طالبان

طالبان تنحسب من مباحثات تبادل السجناء مع أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أنها سوف تنسحب من المباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء، الذي كان شرطا لبدء مباحثات السلام الأفغانية، وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "فريقنا الفني لن يشارك في اجتماعات لا طائل منها" -والتي تبدأ اليوم الثلاثاء- مضيفا أن الإفراج عن سجناء طالبان يتم تأجيله بذريعة أو أخرى، وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في نهاية فبراير الماضي الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء طالبان قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.
الشرطة-الفرنسية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
الشرطة الألمانية

تونسي يهاجم المارة بساطور في ألمانيا

هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحدا منهم، وقال متحدث باسم الشرطة، إن الرجل، 27 عاما، هاجم في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، امرأة ورجلا، وأصاب الأخير الذي يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، ثم فر بسارة تجلس فيها امرأة أخرى، وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات.
داعش

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

لا تتوانى التنظيمات المتطرفة عن استغلال الأحداث العالمية وتوظيفها لخدمة أغراضها الخبيثة، في براجماتية مُقيتة غير جديدة تتوافق مع الدعاية الخبيثة والضالة التي تبثها تلك التنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز نماذج هذا الاستغلال وهذه البراجماتية هو استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي لأزمة فيروس "كورونا" التي تشغل الرأي العام العالمي برمته في وقتنا الحالي. وهذا الأمر ليس بجديد فدائمًا ما يروج "داعش" شائعات عن نصرته للحق وسعيه لإعلاء راية الإسلام وتصوير عناصره كأبطال إلى جانب التفاخر بقوته العسكرية وقدراته القتالية رغم هزائمه الأخيرة على الصعيدين العسكري والفكري، كل ذلك من أجل هدف واحد هو تحقيق مصالحه على أرض الواقع خاصة بعد تضييق الخناق عليه من قبل الحكومات للحد من عملياته الإرهابية.
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داعش

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

لا تتوانى التنظيمات المتطرفة عن استغلال الأحداث العالمية وتوظيفها لخدمة أغراضها الخبيثة، في براجماتية مُقيتة غير جديدة تتوافق مع الدعاية الخبيثة والضالة التي تبثها تلك التنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز نماذج هذا الاستغلال وهذه البراجماتية هو استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي لأزمة فيروس "كورونا" التي تشغل الرأي العام العالمي برمته في وقتنا الحالي. وهذا الأمر ليس بجديد فدائمًا ما يروج "داعش" شائعات عن نصرته للحق وسعيه لإعلاء راية الإسلام وتصوير عناصره كأبطال إلى جانب التفاخر بقوته العسكرية وقدراته القتالية رغم هزائمه الأخيرة على الصعيدين العسكري والفكري، كل ذلك من أجل هدف واحد هو تحقيق مصالحه على أرض الواقع خاصة بعد تضييق الخناق عليه من قبل الحكومات للحد من عملياته الإرهابية.
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