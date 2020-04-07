وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.

وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل لغرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلفه جونسون بتولي مهام منصبه، أعلن أمس، الحلول محله ريثما