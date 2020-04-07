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الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
عقار الهيدروكسيكلوروكين - صورة أرشيفية
عقار الهيدروكسيكلوروكين - صورة أرشيفية
أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".
ورغم دعوة العديد من الخبراء إلى الحذر في هذا الصدد، وصف ترامب الدواء بأنه "هدية من السماء". وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، أن نيودلهي ستسمح بتصدير الهيدروكسيكلوروكين والباراسيتامول الذيين منعت تصديرهما، في شهر مارس الماضي، "بكميات مناسبة لكل الدول المجاورة التي تعتمد على قدرات الهند الإنتاجية. وذكر
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
علم-اليابان

اليابان تمنح 20 دولة عقارا مضادا للإنفلونزا بالمجان

أعلن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قائمة الدول التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والسعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماما، وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة "فوجيفيلم هولدنجز".
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
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قطار في الهند

قطارات الهند تتحول إلى وحدات للعزل لمواجهه «كورونا»

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، سلسلة إجراءات غير مسبوقة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19"، كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.
فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
كوريا - كورونا

ميانمار تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس، وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة، في 14 مارس الجاري، مضيفة أن الرجل توفي في مستشفى فى يانجون في وقت مبكر من صباح اليوم. والرجل هو من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ميانمار، حيث تم فحص ما يزيد على 500 شخص من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
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