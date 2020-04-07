الهند تلغي حظر تصدير عقار «الهيدروكسيكلوروكين»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

عقار الهيدروكسيكلوروكين - صورة أرشيفية

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن رفع جزئي لمنع تصدير عقار "الهيدروكسيكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا، والذي يقول علماء أنه مناسب لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظرت الهند، المنتج الضخم للدواء في جنوب آسيا، تصدير العقار المشتق من الكلوروكين والذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الوطنية أولا، وفي ظل غياب علاج لفيروس كورونا يدور نقاش حاد في المجتمع الطبي بشأن مدى صوابية اللجوء للكولوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بـ"كوفيد - 19".

ورغم دعوة العديد من الخبراء إلى الحذر في هذا الصدد، وصف ترامب الدواء بأنه "هدية من السماء". وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، أن نيودلهي ستسمح بتصدير الهيدروكسيكلوروكين والباراسيتامول الذيين منعت تصديرهما، في شهر مارس الماضي، "بكميات مناسبة لكل الدول المجاورة التي تعتمد على قدرات الهند الإنتاجية. وذكر