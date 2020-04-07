خطاب لرئيس النواب حول التواصل مع المصريين العالقين

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج - صورة أرشيفية

خاطبت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تواصل رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع المصريين العالقين في الخارج، ودورهم لمساعدة المصريين خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم في كثير من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أن هناك عدد من النواب رؤساء لجان الصداقة البرلمانية، مع معظم الدول، وربما تواصلهم مع المصريين العالقين فى الخارج، سيكون له عظيم الاثر فى المساهمة الفعالة فى حل مشكلاتهم.

ولفتت عجمي، في خطابها، اليوم الثلاثاء، إلى أن المصريين العالقين يمرون به من ضيق العيش، بعد انقطاع حركة الطيران على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا اللعين، مضيفة: "هناك مجموعات عالقة في أندونيسيا وكندا وكثير من دول أخرى بحاجة للتواصل مع الجهات المعنية بمصر، وذلك تبين لي نتاج تواصلي الشخصي والمباشر مع