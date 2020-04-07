السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".

وأضاف السيسي: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة".واختتم منشوره بقوله: "حفظ