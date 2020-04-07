سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".
وأضاف السيسي: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة".واختتم منشوره بقوله: "حفظ
اقرأ المزيد
غادة-عجمي

خطاب لرئيس النواب حول التواصل مع المصريين العالقين

خاطبت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تواصل رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع المصريين العالقين في الخارج، ودورهم لمساعدة المصريين خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجههم في كثير من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أن هناك عدد من النواب رؤساء لجان الصداقة البرلمانية، مع معظم الدول، وربما تواصلهم مع المصريين العالقين فى الخارج، سيكون له عظيم الاثر فى المساهمة الفعالة فى حل مشكلاتهم.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

المنوفية تخصص مستشفى لاستقبال حالات اشتباه كورونا

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فقط، وذلك يأتي في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وبالتنسيق الكامل مع جامعة المنوفية، موضحا أن سيتم فتح معسكر الكشافة بـ”ميت خلف” لاستقبال الحالات المرضية، وكعيادة خارجية بديلة لمستشفي الحميات، وسيتم نقل جميع العيادات الخارجية من مستفى الحميات إلى هناك.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: اعتبار جامعتي «الملك سلمان والجلالة» مشروعات قومية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
بوريس-جونسون (2)

نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]