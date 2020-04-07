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احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
تنظيف المنزل - صورة أرشيفية
تنظيف المنزل - صورة أرشيفية
يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
لا نملك أسلحة للدفاع عن أنفسنا ضد فيروس كورونا، سوى البقاء بالمنزل، لذا عليك بمعرفة الأماكن، التي من المحتمل أن يختبأ بها الفيروس، وفيما يلي بعض منها: - السجاد يعتبر السجاد من أكثر المناطق بالمنزل، التي تتراكم عليها الأتربة والباكتيريا، نتيجة ارتداء الحذاء عليها يوميا أو بسبب تقلبات المناخ، وفي هذه
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ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
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لو بتعاني من مشكلات المعدة.. الحل في 3 أعشاب

يعتبر فيروس كورونا من الكوارث النادرة، التي مرت بها البلاد، وأسفر عن آلاف الإصابات وعشرات الوفيات، الأمر الذي جعل الدول، تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، وطبقت بعض الشركات العمل من المنزل، وبالتالي أصبحنا نتناول الطعام بكميات أكبر من الملل والاكتئاب، لذا ربما تتعرض إلى مشكلات بالهضم، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، ولكي تتخلص من مشكلات المعدة المزعجة، عليك بتناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل وخل التفاح، وغيرها من الحلول السحرية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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تظاهر العراقيين بالكمامات

الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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