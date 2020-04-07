احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

تنظيف المنزل - صورة أرشيفية

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".

لا نملك أسلحة للدفاع عن أنفسنا ضد فيروس كورونا، سوى البقاء بالمنزل، لذا عليك بمعرفة الأماكن، التي من المحتمل أن يختبأ بها الفيروس، وفيما يلي بعض منها: - السجاد يعتبر السجاد من أكثر المناطق بالمنزل، التي تتراكم عليها الأتربة والباكتيريا، نتيجة ارتداء الحذاء عليها يوميا أو بسبب تقلبات المناخ، وفي هذه