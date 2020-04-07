الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

مجلس الأمن - صورة أرشيفية

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.

وتعرض المجلس لبعض الانتقادات لإخفاقه حتى الآن في التوصل إلى موقف مشترك حول تأثير فيروس كورونا على الأمن الدولي. ولا يزال الفيروس يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وأكثر من 70 ألف حالة وفاة. وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات