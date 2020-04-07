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الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
وتعرض المجلس لبعض الانتقادات لإخفاقه حتى الآن في التوصل إلى موقف مشترك حول تأثير فيروس كورونا على الأمن الدولي. ولا يزال الفيروس يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وأكثر من 70 ألف حالة وفاة. وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
حج-وعمرة (1)

إيران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
البرلمان-الإيراني

إصابة 11 نائبا في البرلمان الإيراني بوباء «كورونا»

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر رنجبر، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاءت إيجابية لـ11 نائبا، وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار الفيروس بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا.
اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
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60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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