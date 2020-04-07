معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

الطفلة المعجزة - صورة أرشيفية

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".

منذ أيام قليلة، أنجبت امرأة تسمى سو رادفورد طفلها الـ22، وكان زوجها نويل في حالة سعادة تامة، وكأنه يحتفل بطفله الأول، وقد كان ممتعًا للغاية، أنه في مثل هذه الظروف، تحدث بعض المعجزات الرائعة، وقالت سو: "كنت خائفة من الذهاب إلى المستشفى، في ظل ما يجري نتيجة الكورونا، وكنت قلقة للغاية، من أن نويل لن يسمح