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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
الطفلة المعجزة - صورة أرشيفية
الطفلة المعجزة - صورة أرشيفية
تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
منذ أيام قليلة، أنجبت امرأة تسمى سو رادفورد طفلها الـ22، وكان زوجها نويل في حالة سعادة تامة، وكأنه يحتفل بطفله الأول، وقد كان ممتعًا للغاية، أنه في مثل هذه الظروف، تحدث بعض المعجزات الرائعة، وقالت سو: "كنت خائفة من الذهاب إلى المستشفى، في ظل ما يجري نتيجة الكورونا، وكنت قلقة للغاية، من أن نويل لن يسمح
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الكراسي والأطباق.. أشياء لا تنظف في المطاعم

نحب دائما الذهاب إلى المطاعم، للترويح عن النفس، والتمتع مع الأصدقاء بتناول طعام مختلف، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصبح من الصعب الخروج من البيت، والتواجد في التجمعات والزحام، لكن الذي لا تعرفه أيضا، أن المطاعم ليست نظيفة على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتراكم العدوى والبكتيريا على أحد الأسطح، فعلى سبيل المثال لا يهتم الطهاة بغسل أيديهم جيدا، خاصة في وجبة العشاء، فبعد يوم عمل طويل، من المتوقع أن الجميع لا يهتم بتقديم وجبة عشاء نظيفة، وغيرها من الأشياء الأخرى، التي لن تتوقعها، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
بيل-جيتس

بيل جيتس يخصص مليارات الدولارات لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس عن تمويله بناء عدة مصانع جديدة بغرض تطوير أمصال مضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، على الرغم من مخاطر خسارته لمليارات الدولارات جراء هذه المبادرة عالية التكلفة. وقال رجل الأعمال الأمريكي، أثناء لقاء معه في برنامج “ديلي شو” The Daily Show، أن مؤسسته الخيرية "مؤسسة جيتس" يمكنها التحرك بمرونة وسرعة أكبر من التحرك الحكومي لمواجهة المرض، بحكم مؤهلاتها السابقة في التصدي لأخطار الأمراض المعدية والأوبئة.
مدافن

تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
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أطعمة-تحتوي-على-الاستروجين

الكراسي والأطباق.. أشياء لا تنظف في المطاعم

نحب دائما الذهاب إلى المطاعم، للترويح عن النفس، والتمتع مع الأصدقاء بتناول طعام مختلف، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصبح من الصعب الخروج من البيت، والتواجد في التجمعات والزحام، لكن الذي لا تعرفه أيضا، أن المطاعم ليست نظيفة على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتراكم العدوى والبكتيريا على أحد الأسطح، فعلى سبيل المثال لا يهتم الطهاة بغسل أيديهم جيدا، خاصة في وجبة العشاء، فبعد يوم عمل طويل، من المتوقع أن الجميع لا يهتم بتقديم وجبة عشاء نظيفة، وغيرها من الأشياء الأخرى، التي لن تتوقعها، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
حذاء (2)

رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
ملابس -بسيطة -للتغيير

هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
فيروس- كورونا (18)

لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".
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