تونس تسجل 22 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

تونس - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 596 حالة، وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، من تفش سريع للمرض، الذي قتل 22 شخصا في تونس، وفق الإحصائيات الرسمية، قائلا إن تونس بصدد فقدان ما أسست له سابقا في حربها على فيروس كورونا بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وتمنع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.

تأتي تصريحات وزير الصحة التونسي بعد أخرى مماثلة لرئيس البلاد قيس سعيد، قال فيها: "أرجو أن تتطور الأوضاع في إتجاه إيجابي. تم اتخاذ جملة من الإجراءات، وربما لم تكن ناجعة بالشكل المطلوب، يمكن أن نراجع جملة من الخيارات بما يتلاءم مع الأوضاع". وأضاف سعيد، في تصريح له بعد زيارة ضريح الرئيس الراحل الحبيب بو