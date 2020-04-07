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تونس تسجل 22 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م
تونس - صورة أرشيفية
تونس - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 596 حالة، وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، من تفش سريع للمرض، الذي قتل 22 شخصا في تونس، وفق الإحصائيات الرسمية، قائلا إن تونس بصدد فقدان ما أسست له سابقا في حربها على فيروس كورونا بسبب انفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وتمنع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.
تأتي تصريحات وزير الصحة التونسي بعد أخرى مماثلة لرئيس البلاد قيس سعيد، قال فيها: "أرجو أن تتطور الأوضاع في إتجاه إيجابي. تم اتخاذ جملة من الإجراءات، وربما لم تكن ناجعة بالشكل المطلوب، يمكن أن نراجع جملة من الخيارات بما يتلاءم مع الأوضاع". وأضاف سعيد، في تصريح له بعد زيارة ضريح الرئيس الراحل الحبيب بو
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دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
اربيل

فرض الحجر الصحي على 13 منطقة في أربيل بسبب «كورونا»

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل، مضيفا أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3 آلاف و95 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
جيش-الجزائر

كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

قرر كبار ضباط الجيش في الجزائر التبرع بشهر من رواتبهم، ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة".
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روبوت

روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
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تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

كشف وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، أن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي. وشبّه المسيليني، بحسب قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا: "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا". وأمر الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
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